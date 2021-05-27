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Банки будут открывать нестандартные отделения

Банки будут открывать нестандартные отделения

В этом году появится еще больше узкоспециализированных отделений и «отделений-кафе».

Об этом сообщает «Финансовый клуб».

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В 2021 году банки продолжают оптимизацию сети отделений и модернизируют имеющиеся подразделения. Главная цель – сделать их технологичными, удобными и комфортными для клиентов.

Кредобанк, например, уже открыл в двух бизнес-центрах Киева банковские отделения формата «отделение-кафе» с lounge-зоной ожидания и диджитал-зоной самообслуживания.

Ощадбанк начал развивать специализированную ипотечную сеть: в конце февраля банк открыл 12 первых ипотечных центров Oschad Home. Они будут предоставлять полный комплекс услуг для заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества, в том числе некредитных. Всего таких подразделений по всей стране будет 35.

Еще в прошлом году банки трансформировали отделения для их большего удобства. Креди Агриколь Банк пополнил свою сеть семью отделениями нового формата, оснащенными зонами самообслуживания 24/7, где клиенты выполняют операции по погашению кредита, пополнению счетов, депозитов или карт в удобное для них время, без очередей к кассе.

ПУМБ заменил закрытые кассовые кабины на открытые рабочие места теллеров (кассиров-операционистов). Работник такой открытой кассы не только проводит кассовую операцию, но и помогает клиенту подключиться к онлайн-каналам и провести операцию самостоятельно.

«Менеджеры отделения обучают клиентов диджитальным сервисам. Однако если клиенту удобно получать банковские услуги именно в отделении, такая возможность всегда есть», – говорит заместитель председателя правления ПУМБ Наталья Косенко.

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По материалам Финансовый клуб
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