Функционера «Укрзализныци» подозревают в хищении 750 тысяч гривен

Правоохранители уведомили о подозрении служащего обособленного подразделения «Укрзализныци» в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств. Деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции «Киев-Пассажирский».
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Следователи установили, что должностное лицо одного из структурных подразделений «Укрзализныци» составило соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале станции «Киев-Пассажирский» с обществом с признаками фиктивности.
Эти документы стали основанием для перечисления обособленным подразделением «Укрзализныци» 750 тысяч гривен на счет фиктивного общества. Кроме того, фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма выполнять не будет, сообщили в полиции.
Отмечается, что правоохранители уведомили функционера о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения4 ч. назад - 1052 8
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2749 5
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 1978 4
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОПОколо часа назад - 257 3
Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизтоплива8 ч. назад - 255 2
Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июньВчера, 21:02 - 5885
В Германии начался эксперимент с базовым доходом: 1200 евро ежемесячно на 3 годаВчера, 18:30 - 2749 5
Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева (инфографика)Вчера, 13:03 - 2386
ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРОВчера, 20:41 - 1978 4
Турция изменила правила въезда для граждан УкраиныВчера, 16:25 - 1367
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 407
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 660
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1786 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1718 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1053