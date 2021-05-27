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Функционера «Укрзализныци» подозревают в хищении 750 тысяч гривен

Функционера «Укрзализныци» подозревают в хищении 750 тысяч гривен

Правоохранители уведомили о подозрении служащего обособленного подразделения «Укрзализныци» в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств. Деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции «Киев-Пассажирский».

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Следователи установили, что должностное лицо одного из структурных подразделений «Укрзализныци» составило соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале станции «Киев-Пассажирский» с обществом с признаками фиктивности.

Эти документы стали основанием для перечисления обособленным подразделением «Укрзализныци» 750 тысяч гривен на счет фиктивного общества. Кроме того, фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма выполнять не будет, сообщили в полиции.

Отмечается, что правоохранители уведомили функционера о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

По материалам РБК-Украина
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