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СБУ разоблачила в столице фальшивомонетчиков, которые «работали» несколько лет

СБУ разоблачила в столице фальшивомонетчиков, которые «работали» несколько лет

Служба безопасности Украины задержала организатора преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет занималась изготовлением и сбытом фальшивых денег.

Об этом сообщает СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили четверо выходцев из стран Ближнего Востока. Они изготавливали купюры номиналом 200 гривен и 100 долларов, а также банкноты по 100 и 200 евро. Фальшивки злоумышленники печатали несколько лет.

Как отмечается, подделки печатали на качественной бумаге с имитацией некоторых элементов защиты и даже искусственно «состаривали».

«Готовые фальшивые банкноты злоумышленники сбывали по всем регионам Украины за 30% от их номинальной стоимости, пряча в посылках. „Клиентская база“ участников группировки состояла как из иностранцев, так и из граждан Украины», — говорится в сообщении.

Во время обыска в доме одного из участников группировки правоохранители обнаружили клише, оборудование для изготовления подделок и деньги, полученные от их сбыта.


Фото: СБУ

Задержанный уведомлен о подозрении, решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ведутся следственные действия для привлечения к ответственности других членов группировки.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

По материалам УКРИНФОРМ
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