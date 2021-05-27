Межбанк: почему доллар «топчется» на месте

Валютный рынок 1 июня был ожидаемо вялым. Сказался эффект первого дня месяца. Компании достаточно долго считались, еще дольше определялись с задачами на сегодня и как результат — основная часть клиентов появилась на рынке лишь после 12 часов. Это привело к тому, что клиенты разделились на две большие группы.Первые, в основном это были те, кто вчера перенес сделки по доллару на сегодня из-за расчетов по доллару на условиях ТОМ — уже до обеда вторника закрыли свои сделки и затем ушли с рынка.
Вторые — «проснулись» с конкретными задачами на сегодня только к полудню и вышли на межбанк к обеду. Но их суммы были незначительными. И это не позволило спекулянтам сыграть в активную игру «на повышение» или «на понижение», и они были вынуждены довольствоваться лишь работой в формате «в две стороны» с небольшим уровнем спреда.
Уже после обеда на межбанке осталась лишь очень небольшая часть игроков. И по факту, они лишь закрыли свои оставшиеся операции. Воспользовались относительным затишьем несколько банков-спекулянтов. Они были замечены с попытками подкупить валюту на позицию в объемах до 200−300 тысяч долларов в период сразу после обеда. Их логика проста — скоро период покупки валюты под вывод дивидендов «дочками» иностранных компаний, а также за завтра и послезавтра государство должно погасить значительную сумму гривневых и валютных ОВГЗ. Часть этих ресурсов окажется на межбанке и спекулянты надеются «качнуть» курс в эти дни. Для этого они сейчас и «пакуют» валютную позицию на ожиданиях роста спроса на валюту в ближайшее время.
Ход торгов:
Спрос и предложение были достаточно вялыми и в начале сессии доллар «простоял» в узком коридоре 27,43 -27,435/27,45−27,455 почти до 12 часов. К обеду котировки остановились на отметке 27,425/27,445 и продержались в этих пределах до 14 часов. Потом рынок начал окончательно затихать и к 15 часам курс замер на уровне 27,43/27,45 гривен. А завершилась сессия котировками 27,425/27,445 гривен за доллар.
Главные события 1 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,42 / 27,44
евро — 33,56 / 33,58
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2249 / 1,2251
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