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Рада планирует изменить закон «О почтовой связи»: что предлагается

Рада планирует изменить закон «О почтовой связи»: что предлагается

Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект № 3821 «О внесении изменений в закон «О почтовой связи». За документ проголосовали 305 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

«За» проголосовали 305 нардепов.

Закон предлагает изменения в статьи 1 и 2 закона «О почтовой связи» в части закрепления основного термина в значении «фельдъегерской связи» и «ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины».

Указано, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ) — составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.

Согласно закону, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ — это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию пользователям в системе Министерства обороны в мирное время и особый период.

Напомним, в феврале 2020 года Кабмин вносил в Раду аналогичный проект закона. Однако после того, как правительство Алексея Гончарука отправили в отставку, документ сняли с рассмотрения парламента.

С 19 мая во всех отделениях «Укрпочты» выключили банковские терминалы. В почтовых отделениях теперь будут только терминалы «Укрпочты».

По материалам РБК-Украина
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