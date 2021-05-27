На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движения

На дорогах Украины появятся радары, которые будут в движении фиксировать скорость автомобилей. Первые такие автомобили-фантомы появятся уже к 1 июля.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает сайт МВД.
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По его словам, МВД и Министерство инфраструктуры начали закупку оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.
“Сейчас тестируются 4 машины, на которые установлены радары, позволяющие фиксировать скорость встречной машины, и авто, идущее на обгон. К 2024 году предлагается ввести 550 камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима в движении. Также сейчас по Украине работают 117 устройств TRUCAM. Однако, мы планируем отходить от такой модели и переходить на автоматическую фиксацию нарушения ПДД”, – добавил Геращенко.
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