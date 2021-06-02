За год автофиксации нарушений ПДД стало в 8 раз меньше - Патрульная полиция

За первый год работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения таких нарушений стало в 8 раз меньше, количество жертв ДТП также уменьшилось.

Об этом сообщили заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий.

«Уровень травматизма по сравнению с европейскими странами значительно выше. За прошлый год погибли 3 554 человека», — заявил Геращенко.

«Используя систему автоматической фиксации открытым способом, а также все другие меры снижения аварийности, снижения смертности и травматизма на дороге, мы можем отчитаться о первых результатах за этот год. По сравнению с прошлым годом, у нас на 17% уменьшение дорожно-транспортных происшествий с погибшими и на 14% уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с травмированными. Погибло на 133 человека меньше, травмировалось на 1010 человек меньше. Это результаты за 4 месяца», — добавил Билошицкий.

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Он также отметил, что за первые сутки запуска системы год назад было зафиксировано более 57 тысяч правонарушений скоростного режима. По состоянию на 30 мая 2021 года зафиксировано 7 тысяч таких нарушений.

«Эта цифра примерно такая каждый день: 5 — 7 тысяч. То есть мы имеем уменьшение нарушений в 8 раз. Однозначно нарушать стали гораздо меньше. Это означает снижение скорости, а это означает снижение вероятности ДТП с пострадавшими и погибшими», — заявил Билошицкий.

Представитель Патрульной полиции сообщил, что за год работы системы автоматической фиксации было составлено 1 738 119 постановлений. Столько раз были привлечены к ответственности нарушители скоростного режима, а также те, кто не соблюдал правила проезда по полосе для движения общественного транспорта.

Из этих 1,7 миллиона постановлений 1 479 726 постановлений было выполнено, то есть штрафы были оплачены на общую сумму 259 598 532 гривны. Почти 260 миллионов — это 85% выполненных постановлений, сказал Билошицкий.

Он отметил, что почти 90% всех штрафов оплачиваются в первые 10 дней, в чем есть заслуга и льготного периода, когда лицо может заплатить 50% штрафа.

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