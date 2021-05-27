Смартфон Xiaomi с круглой выдвижной камерой на патентных эскизах

Серию оригинальных разработок Xiaomi пополнил нестандартный вариант исполнения фронтальной камеры для смартфона. Компания запатентовала дизайн безрамочного гаджета, оснащённого селфи-модулем необычной формы с выдвижным механизмом.

Опубликованный документ описывает смартфон с очень узкими рамками дисплея, лишённого вырезов и отверстий. При активации фронтальной камеры из верхнего торца устройства выдвигается круглый диск, на котором размещены два датчика изображения.

На тыльной стороне аппарата установлены ещё три модуля основной камеры. Предположительно, речь о конфигурации, которая уже реализована в модели Mi11 Pro, которую оснастили сенсорами с разрешением 50, 13 и 8 мегапикселей. На нижнем торце гаджета можно разглядеть разъём USB Type-C, решётку динамика и лоток для SIM-карты.



Изображение: LetsGoDigital

Никаких технических характеристик устройства источник не сообщает. Неизвестно, планирует ли Xiaomi использовать запатентованный дизайн для выпуска новой модели, которая пока существует лишь на бумаге.