Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизтоплива

Укрзализныця объявила тендер на закупку автоматизированной системы учета дизельного топлива с ожидаемой стоимостью 243,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизельного топлива. Сейчас в Prozorro объявлен тендер на ее закупку. Система должна обеспечивать достоверный технический учет движения дизтоплива на стадии его приемки от поставщика, хранения и выдачи со складов общества.

По информации пресс-службы, общая ожидаемая стоимость закупки составляет 243,5 млн грн. Ее проведение объявлено на 28 мая со сроком подачи предложений до 28 июня 2021 года.

По словам и. о. главы правления «Укрзализныци», указанная система позволит установить действенный внутренний онлайн-контроль за технологическими операциями по приемке, выдаче и хранению горючего на всех уровнях управления. Кроме того, такая закупка предусматривается требованиями Налогового кодекса Украины.

«Электронные счетчики учета дизельного топлива, которые будут установлены на наших акцизных складах, позволят усилить внутренний контроль за его использованием и пресекут многочисленные позорные случаи хищения дизельного топлива, которые наносят миллионный ущерб нашей компании», — цитирует пресс-служба слова Юрика.

Он добавил, что в течение 2020−2021 годов компания оптимизировала количество акцизных складов — из 184 сейчас работают 86, и все они будут обустроены автоматизированной системой учета топлива. Также определено необходимое количество оборудования — 280 уровнемеров-счетчиков, 160 расходомеров-счетчиков и систем их управления.