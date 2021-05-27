0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизтоплива

Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизтоплива

Укрзализныця объявила тендер на закупку автоматизированной системы учета дизельного топлива с ожидаемой стоимостью 243,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця установит автоматизированную систему учета дизельного топлива. Сейчас в Prozorro объявлен тендер на ее закупку. Система должна обеспечивать достоверный технический учет движения дизтоплива на стадии его приемки от поставщика, хранения и выдачи со складов общества.

По информации пресс-службы, общая ожидаемая стоимость закупки составляет 243,5 млн грн. Ее проведение объявлено на 28 мая со сроком подачи предложений до 28 июня 2021 года.

По словам и. о. главы правления «Укрзализныци», указанная система позволит установить действенный внутренний онлайн-контроль за технологическими операциями по приемке, выдаче и хранению горючего на всех уровнях управления. Кроме того, такая закупка предусматривается требованиями Налогового кодекса Украины.

«Электронные счетчики учета дизельного топлива, которые будут установлены на наших акцизных складах, позволят усилить внутренний контроль за его использованием и пресекут многочисленные позорные случаи хищения дизельного топлива, которые наносят миллионный ущерб нашей компании», — цитирует пресс-служба слова Юрика.

Он добавил, что в течение 2020−2021 годов компания оптимизировала количество акцизных складов — из 184 сейчас работают 86, и все они будут обустроены автоматизированной системой учета топлива. Также определено необходимое количество оборудования — 280 уровнемеров-счетчиков, 160 расходомеров-счетчиков и систем их управления.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.