Чехия организует платную вакцинацию для неграждан ЕС, работающих в стране

Вакцина в Чехии обойдется иностранцам в 38,5 евро.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Сейчас сделать прививку могут только иностранцы с постоянным видом на жительство, которые, как и все граждане Чехии, оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку.

Для иностранных граждан, временно проживающих в Чехии, отныне откроется возможность пройти вакцинацию от коронавируса на платной основе.

В Минздраве Чехии отметили, что стоимость препарата в этом случае не превысит 1000 крон (около 38,5 евро). Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.

По данным МВД Чехии, в стране на сегодня проживает 656 тыс. иностранных граждан, в том числе выходцев из стран ЕС и других государств, которые включены в общегосударственную систему обязательного медстрахования. Половина из общего количества имеет временное разрешение на пребывание.

Значительная часть иностранцев, временно проживающих в Чехии, являются украинскими гражданами. Между Украиной и Чехией, однако, нет двустороннего договора о медицинском страховании. В конце апреля в базе данных Биржи труда насчитывалось около 186 тыс. трудоустроенных украинских граждан. Половина из них проживает в Чехии на основании временного разрешения.