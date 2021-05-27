Подорожали на 9,4%: в Минагрополитики рассказали, как за год изменились цены на продукты

В Украине в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года пищевые продукты и напитки подорожали на 9,4%.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что за год больше всего подорожали яйца, подсолнечное масло, сахар и хлеб, а вот овощи, наоборот, подешевели.
В частности, цены на яйца в апреле 2021 года выросли на 90% против прошлогодних, на подсолнечное масло – на 62,9%, сахар – на 65%. Кроме того, подорожали хлебопродукты – на 13,2%, в том числе хлеб – на 15,9%. Мясо и мясные продукты подорожали на 6,6%, а рыба и продукты из нее – на 6,3%.
Цены на молоко выросли на 4,8%, на сливочное масло – на 6,4%, а на сыр и творог – на 6,7%.
Единственная категория продуктов, на которые цены снизились, – это овощи, стоимость которых в апреле была на 12% меньше, чем годом ранее. В то же время фрукты незначительно подорожали (на 0,5%).
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