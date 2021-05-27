Правила работы кредитных союзов могут изменить: Рада приняла закон за основу

В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5125 за основу.
Документ поддержали 267 нардепов.
Закон предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых союзами, усовершенствовать систему управления союзами, требования к структуре капитала.
Кредитным союзам хотят разрешить предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.
Согласно проекту:
Кредитные союзы получают право передавать определенные функции, отдельные задачи и процессы в рамках таких функций на аутсорсинг объединенного кредитного союза.
Совершенствование выхода кредитного союза с рынка:
Процедура добровольного выхода кредитного союза с рынка осуществляется согласно утвержденному плану. В нем четко определены сроки, условия и действия органа управления Союзом в рамках завершения выполнения его текущих обязательств и прекращения деятельности.
Принудительная ликвидация кредитного союза осуществляется путем аннулирования Нацбанком лицензии союза в случае признания его неплатежеспособным или по другим основаниям и обращения в суд с целью ликвидации этого союза.
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