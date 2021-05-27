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Правила работы кредитных союзов могут изменить: Рада приняла закон за основу

Правила работы кредитных союзов могут изменить: Рада приняла закон за основу

В Украине хотят изменить правила работы кредитных союзов. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5125 за основу.

Документ поддержали 267 нардепов.

Закон предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых союзами, усовершенствовать систему управления союзами, требования к структуре капитала.

Кредитным союзам хотят разрешить предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют и отдельные виды платежных услуг.

Согласно проекту:

  • повышается уровень капитализации и стрессоустойчивости кредитных союзов для укрепления надежности сектора и доверия к нему потребителей;
  • вводится риск-ориентированный подход к надзору, вводится система заблаговременного предупреждения рисков для быстрого реагирования на возможные проблемы в деятельности кредитного союза;
  • совершенствуется и процедура лицензирования деятельности кредитного союза. Объединяется в единую процедуру получение лицензии на деятельность кредитного союза и регистрация заявителя как финучреждения;
  • предлагается выдача общей лицензии на осуществление деятельности кредитного союза; внедряется процедура изменения объема действующей лицензии (расширение/сужение перечня услуг) по заявлению союза.

Кредитные союзы получают право передавать определенные функции, отдельные задачи и процессы в рамках таких функций на аутсорсинг объединенного кредитного союза.

Совершенствование выхода кредитного союза с рынка:

  • платежеспособный кредитный союз имеет право добровольно ликвидироваться или присоединиться к другим кредитным союзам;
  • добровольная реорганизация или ликвидация кредитного союза возможна исключительно при получении разрешения от НБУ.

Процедура добровольного выхода кредитного союза с рынка осуществляется согласно утвержденному плану. В нем четко определены сроки, условия и действия органа управления Союзом в рамках завершения выполнения его текущих обязательств и прекращения деятельности.

Принудительная ликвидация кредитного союза осуществляется путем аннулирования Нацбанком лицензии союза в случае признания его неплатежеспособным или по другим основаниям и обращения в суд с целью ликвидации этого союза.

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По материалам РБК-Украина
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