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Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июнь

Когда лучше покупать доллар: прогноз курса гривны на июнь

На этой неделе, 1 — 4 июня, гривна может обесцениться относительно американского доллара, но впоследствии вырастет.

Об этом говорят аналитики, опрошенные 24 каналом.

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На прошлой неделе украинская гривна ослабела на 0,3% до 27,51 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

  • выплаты НДС бизнесу, что привело к повышенному спросу на валюту;
  • завершение крупных налоговых платежей, которые ранее укрепляли гривну;
  • уменьшение потребности в гривневой ликвидности среди нерезидентов, которые вкладываются в ОВГЗ.

Аналитики ICU утверждают, что международные инвесторы стали благосклоннее к Украине, что будет положительно влиять на гривну.

«Основное влияние на обменный курс будет создавать первичное размещение ОВГЗ, поскольку, по данным Минфина, нерезиденты проявляют высокую заинтересованность в украинских долговых бумагах», — убежден Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Правда, эксперт называет это временным фактором. По словам Шоломицкого, на этой неделе возможны колебания и к обесцениванию после укрепления.

После весеннего затишья на рынке ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа), инвесторы медленно восстанавливают доверие к украинским активам, и это может быть причиной для укрепления национальной валюты.

Аналитики ICU отмечают сохранение привлекательных условий внешней торговли, из-за чего в целом предложение валюты на рынке в июне будет высоким.

«А вот спрос может частично сократиться из-за снижения покупки импортной техники и ограниченного расходования украинцами средств на зарубежный туризм и отдых», — добавляют специалисты.

Аналитики ОТП банка объясняют, что на этой неделе доллар может несущественно вырасти из-за того, что это начало недели. Также на гривну будет давить возможное начало покупок валюты под дивиденды.

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе может несколько ослабеть, но впоследствии будет укреплять свои позиции относительно доллара:

  • Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара относительно гривны будет придерживаться диапазона 27,30 — 27,60 гривны.
  • Аналитики ICU ожидают, что после кратковременной коррекции в конце мая гривна продолжит постепенное усиление в сторону 27 гривен за доллар в течение июня.
  • Аналитики ОТП Банка ожидают, что гривна будет держаться на уровнях 27,40 — 27,60 за доллар.

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По материалам Телеканал 24
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