По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (45,050 млн грн и 62,924 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (64 и 34), максимальный курс продажи доллара 27,52 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,41−27,42 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 98 активных заявок по доллару на сумму 107,974 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,4100 — 120 000
27,4100 — 33 333
27,4100 — 57 775
27,4100 — 111 000
27,4100 — 25 000
27,4000 — 111 111
27,4000 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,3800 — 55 000
27,4000 — 30 000
27,4000 — 25 000
27,4000 — 20 000
27,4000 — 5 000
27,4190 — 30 000
27,4200 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,4355 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,3975 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтамиВчера, 11:13 - 2738 17
«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университетаВчера, 14:32 - 665 7
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябреВчера, 10:46 - 413 5
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое9 ч. назад - 560 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6733 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6733 3
Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынкеВчера, 15:16 - 2681
Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристовВчера, 18:30 - 2500
Финансовая отчетность открыта: самые успешные украинские бизнесы (инфографика)Вчера, 17:00 - 1564
Укрзализныця с 1 июня запускает поезд в ЕвропуВчера, 19:46 - 1492
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 268
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 574
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1691 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1619 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1011