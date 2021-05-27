ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРО

Если объем дохода за 2021 год физлицами – предпринимателями плательщиками единого налога II-IV групп превысил 1 320 000 грн, то такие плательщики должны применять регистраторы расчетных операций и/или программные РРО при осуществлении наличных расчетов в обязательном порядке.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Тернопольской области.
Применение РРО и/или ПРРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех следующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.
Отмена регистрации РРО/ПРРО является правом субъекта хозяйствования, которое принимается им самостоятельно.
Если такой субъект будет осуществлять деятельность, которая не предусматривает обязательности применения РРО и/или ПРРО, то в таком случае возможно отменить регистрацию РРО и/или ПРРО и осуществлять деятельность исключительно в безналичной форме расчета путем перевода средств с расчетного счета на расчетный счет, через учреждение банка или путем внесения наличных через кассу банка, использования банковских терминалов самообслуживания (ПТКС, принадлежащих банкам).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Десять "пузырей", которые скоро лопнут13.11.2010, 10:00 - 14421 6
Зарплаты как в Европе и свобода отношений: в Раде одобрили новую трудовую реформу для украинцевВчера, 12:02 - 2230 3
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое16 ч. назад - 933 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 8624 3
В Виннице с 1 июня вдвое подорожает проезд в маршруткахВчера, 20:21 - 569 2
Что изменится в Украине с 1 июня (инфографика)12 ч. назад - 1883
Сколько стоит жилье в новостройках разных районов Киева (инфографика)8 ч. назад - 1482
Эксперты сообщили, каким будет курс доллара в июнеВчера, 21:30 - 1391 1
В Украине ускорился рост зарплат — НБУ9 ч. назад - 1159
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое16 ч. назад - 933 3
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 329
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 622
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1725 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1655 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1025