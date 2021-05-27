ФЛП на едином налоге превысил лимит дохода: применение РРО

Если объем дохода за 2021 год физлицами – предпринимателями плательщиками единого налога II-IV групп превысил 1 320 000 грн, то такие плательщики должны применять регистраторы расчетных операций и/или программные РРО при осуществлении наличных расчетов в обязательном порядке.

Об этом пишет Главное управление ГНС в Тернопольской области.

Применение РРО и/или ПРРО начинается с первого числа первого месяца квартала, следующего за возникновением такого превышения, и продолжается во всех следующих налоговых периодах в течение регистрации субъекта хозяйствования как плательщика единого налога.

Отмена регистрации РРО/ПРРО является правом субъекта хозяйствования, которое принимается им самостоятельно.

Если такой субъект будет осуществлять деятельность, которая не предусматривает обязательности применения РРО и/или ПРРО, то в таком случае возможно отменить регистрацию РРО и/или ПРРО и осуществлять деятельность исключительно в безналичной форме расчета путем перевода средств с расчетного счета на расчетный счет, через учреждение банка или путем внесения наличных через кассу банка, использования банковских терминалов самообслуживания (ПТКС, принадлежащих банкам).

Справка Finance.ua:

Основные изменения в работе РРО для ФЛП -единщиков в 2021 году: лимиты плательщиков единого налога привязаны к минимальной зарплате (с 1 января 2021 года): 1 группа – 167 МЗП (1 млн 2 тыс. грн); 2 группа – 834 МЗП (5 млн 400 тыс. грн); 3 группа – 1167 МЗП (7 млн 200 тыс. грн). Лимит неиспользования РРО привязан к 220 МЗП по состоянию на 01.01 отчетного года.