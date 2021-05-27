«Доступная ипотека 7%» активизирует корпоративное кредитование

Рост спроса на недвижимость подтолкнет девелоперов к привлечению средств у банков.
По словам председателя правления банка «Глобус» Сергея Мамедова, госпрограмма «Доступная ипотека 7%» не только стимулирует развитие ипотеки, а еще и активизирует кредитование банками строительной отрасли.
«Мы работаем преимущественно на первичном рынке, где кредитование на приобретение недвижимости дает наибольший мультипликатор для роста экономики, и для нас критически важным является взаимодействие со строительными компаниями – партнерами банка», – пояснил банкир в проекте «50 ведущих банков Украины – 2021».
Сергей Мамедов считает, что в Украине строительный сегмент разделился на две части: одни компании работают за счет своих денег, другие заходят в объекты за счет привлеченных средств, прежде всего средств инвесторов.
«Компаний, которые используют кредитные средства, очень немного. Наша задача в рамках конфедерации (Конфедерации строителей Украины. – Ред.) – активизировать кредитование банками строительной отрасли, понять, какие потребности есть у застройщиков и что банки могут им предложить. Пока банки не очень охотно кредитуют застройщиков, считая это направление рискованным. Мы должны найти способ минимизировать риски банков и, соответственно, инвесторов», – сказал председатель правления.
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