0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

«Доступная ипотека 7%» активизирует корпоративное кредитование

«Доступная ипотека 7%» активизирует корпоративное кредитование

Рост спроса на недвижимость подтолкнет девелоперов к привлечению средств у банков.

По словам председателя правления банка «Глобус» Сергея Мамедова, госпрограмма «Доступная ипотека 7%» не только стимулирует развитие ипотеки, а еще и активизирует кредитование банками строительной отрасли.

«Мы работаем преимущественно на первичном рынке, где кредитование на приобретение недвижимости дает наибольший мультипликатор для роста экономики, и для нас критически важным является взаимодействие со строительными компаниями – партнерами банка», – пояснил банкир в проекте «50 ведущих банков Украины – 2021».

Сергей Мамедов считает, что в Украине строительный сегмент разделился на две части: одни компании работают за счет своих денег, другие заходят в объекты за счет привлеченных средств, прежде всего средств инвесторов.

«Компаний, которые используют кредитные средства, очень немного. Наша задача в рамках конфедерации (Конфедерации строителей Украины. – Ред.) – активизировать кредитование банками строительной отрасли, понять, какие потребности есть у застройщиков и что банки могут им предложить. Пока банки не очень охотно кредитуют застройщиков, считая это направление рискованным. Мы должны найти способ минимизировать риски банков и, соответственно, инвесторов», – сказал председатель правления.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.