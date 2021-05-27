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Со 2 июня изменятся требования к декларированию ценных бумаг

Со 2 июня изменятся требования к декларированию ценных бумаг

В Украине изменят требования к декларированию ценных бумаг. Соответствующий закон сегодня, 2 июня, вступает в силу.

Документ 1 июня опубликовали в издании «Голос Украины».

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Документ определяет, что не подлежат декларированию акции акционерного общества – резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность, и совокупно не превышают 5% голосующих акций общества.

Исключено требование о предоставлении номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.

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В декларацию также не включают операции по обмену валют как расходы и сделки. Такие операции не требуют уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Не будет декларироваться и как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Верховной Рады.

Напомним, парламент принял данный закон во втором чтении в конце апреля.

По материалам Главком
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