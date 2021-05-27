Рынок новых легковых авто в мае: что покупали украинцы и какая модель стала самой популярной

Рынок новых легковых автомобилей по итогам мая 2021 года показал значительный рост.

Об этом говорят данные Укравтопрома.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто в Украине вырос на 43%.

«Стоит отметить, что это самый большой майский результат с 2013 года», — говорят в Укравтопроме.

Топ самых популярных марок:

самой популярной маркой месяца стала Toyota. В мае свои первые регистрационные номера получили 1122 машины этой японской марки. Свой результат годичной давности Тойота улучшила на 9%;

второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем прошлого года увеличился на четверть до 1067 шт;

на третьем месте Kia, реализовавшая 629 машин, при этом на 6% отстав от своего прошлогоднего результата;

со 116-процентным ростом в годовом измерении четвертую позицию заняла Skoda — 624 авто;

замыкает пятерку лидеров Nissan — 415 авто (+158%).



График: Укравтопром

Также в ТОП-10 майского рынка вошли: Chery — 411 шт (+240%); Hyundai — 409 шт (+62%); Volkswagen — 393 шт (+438%); Mazda — 345 шт (+65%); Peugeot — 340 шт (+74%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода прошлого года.

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