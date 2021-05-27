Рынок новых легковых авто в мае: что покупали украинцы и какая модель стала самой популярной

Рынок новых легковых автомобилей по итогам мая 2021 года показал значительный рост.
Об этом говорят данные Укравтопрома.
В течение прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на новые авто в Украине вырос на 43%.
«Стоит отметить, что это самый большой майский результат с 2013 года», — говорят в Укравтопроме.
Топ самых популярных марок:
График: Укравтопром
Также в ТОП-10 майского рынка вошли: Chery — 411 шт (+240%); Hyundai — 409 шт (+62%); Volkswagen — 393 шт (+438%); Mazda — 345 шт (+65%); Peugeot — 340 шт (+74%).
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 39,6 тыс. новых легковых авто, что на треть больше относительно аналогичного периода прошлого года.
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