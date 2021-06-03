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В Украине сократилось количество работающих беременных женщин — Фонд соцстраха

В Украине сократилось количество работающих беременных женщин — Фонд соцстраха

За четыре месяца 2021 года количество женщин, обратившихся в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) для получения пособия по беременности и родам, уменьшилось на 7,5%, или на 3810 работниц, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным ФССУ, единственным регионом, где наблюдается обратная тенденция увеличения количества работающих беременных женщин, является Херсонская область.

Так, в этой области в Фонд за выплатами по беременности и родам обратились в январе-апреле 796 застрахованных лиц, что на 2,4%, или 19 человек, больше относительно того же периода 2020 года.

В целом на протяжении первых четырех месяцев этого года ФССУ принял на финансирование заявления-расчеты на выплату пособий по беременности и родам для 46 тысяч 976 женщин на сумму почти 1,6 млрд грн.

За этот период застрахованные лица провели в декретных отпусках почти 5 млн дней, каждый из которых подлежит оплате за счет ФССУ в размере 100% среднего дохода.

Фонд напоминает, что в общих случаях продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).

По материалам Finance.UA
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