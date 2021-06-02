Динамика цен на квартиры в новостройках разных классов (инфографика)

В мае 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась до 34 231 грн.
Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.
В зависимости от класса новостройки видно, что в этом месяце значительные изменения были практически во всех классах.
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Единственным классом жилья, где цены снизились, оказался «премиум». Во всех остальных наблюдается повышение.
Инфографика: СтройОбзор
Цены по классам:
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