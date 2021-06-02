Динамика цен на квартиры в новостройках разных классов (инфографика)

В мае 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась до 34 231 грн.

Об этом свидетельствует аналитика портала СтройОбзор.

В зависимости от класса новостройки видно, что в этом месяце значительные изменения были практически во всех классах.

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Единственным классом жилья, где цены снизились, оказался «премиум». Во всех остальных наблюдается повышение.



Инфографика: СтройОбзор

Цены по классам:

в эконом-классе цена повысилась на 6,6%. После апрельского затишья, это существенный скачок вверх. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году изменения более ощутимые. На сегодня средняя цена составляет 26 949 грн. за кв. м;

с «комфортом» ситуация похожая. С осени 2020-го и последующие полгода колебания цены хоть и было, но не таким резким, как последние три месяца. В мае цена поднялась на 2,4% и составила 29 547 грн. за «квадрат»;

в мае также изменение показал бизнес-класс. Цена поднялась на 11% и достигла 54 734 грн. Если сравнить колебание цен в этом классе с другими, то «бизнес» – самый нестабильный. Практически каждый месяц цена, то взлетает, то снова опускается;

такая же ситуация характерна и для класса «премиум». Хотя здесь скачки не такие существенные. В мае это единственный класс, цена в котором опустилась. Стоимость квадратного метра здесь составила 74 585 грн. Если говорить о процентном соотношении с предыдущим месяцем, то она снизилась на 5%.

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