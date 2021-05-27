В Украине ускорился рост зарплат — НБУ

Рост заработной платы в Украине резко ускорился во всех секторах. В значительной степени это объясняется низкой базой сравнения.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за май 2021 года.
«Рост заработной платы резко ускорился во всех секторах, в значительной степени из-за низкой базы сравнения. Наиболее существенно — в секторах, наиболее пострадавших от прошлогоднего жесткого локдауна. Также продолжался рост зарплат в медицине, в том числе из-за „ковидных“ доплат. Кроме того, карантин в этом году менее повлиял на экономическую активность, что поддерживало рост зарплат», — рассказали в НБУ.
В апреле рост номинальных и реальных зарплат составил соответственно 29,8% и 19,7% в годовом выражении.
Графики: НБУ
Кроме этого, спрос и предложение рабочей силы стали стремительно расти после майских праздников и смягчения карантинных ограничений. В то же время заинтересованность в поиске работы за рубежом остается сдержанной, вероятно, из-за медленной вакцинации в Украине.
Графики: НБУ
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Будет готовить людей будущего»: Зеленский анонсировал создание президентского университетаВчера, 14:32 - 675 7
Разработка украинской вакцины от COVID-19: Ляшко обещает первые результаты в сентябреВчера, 10:46 - 420 5
Производство «зеленого» электричества в Украине увеличилось почти вдвое9 ч. назад - 577 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6745 3
Бизнес призывает законодательно снизить ставку интерчейнджВчера, 15:47 - 360 3
На рынке электроэнергии могут ввести ограниченияВчера, 16:16 - 6745 3
Банкиры спрогнозировали колебания на депозитном рынкеВчера, 15:16 - 2691
Таиланд предлагает отдых за 1 доллар за ночь, чтобы заманить туристовВчера, 18:30 - 2528
Финансовая отчетность открыта: самые успешные украинские бизнесы (инфографика)Вчера, 17:00 - 1570
Укрзализныця с 1 июня запускает поезд в ЕвропуВчера, 19:46 - 1506
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)Вчера, 12:10 - 269
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 576
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1692 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1621 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 1011