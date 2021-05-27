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В Украине ускорился рост зарплат — НБУ

В Украине ускорился рост зарплат — НБУ

Рост заработной платы в Украине резко ускорился во всех секторах. В значительной степени это объясняется низкой базой сравнения.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за май 2021 года.

«Рост заработной платы резко ускорился во всех секторах, в значительной степени из-за низкой базы сравнения. Наиболее существенно — в секторах, наиболее пострадавших от прошлогоднего жесткого локдауна. Также продолжался рост зарплат в медицине, в том числе из-за „ковидных“ доплат. Кроме того, карантин в этом году менее повлиял на экономическую активность, что поддерживало рост зарплат», — рассказали в НБУ.

В апреле рост номинальных и реальных зарплат составил соответственно 29,8% и 19,7% в годовом выражении.


Графики: НБУ

Кроме этого, спрос и предложение рабочей силы стали стремительно расти после майских праздников и смягчения карантинных ограничений. В то же время заинтересованность в поиске работы за рубежом остается сдержанной, вероятно, из-за медленной вакцинации в Украине.


Графики: НБУ

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 29,8% больше той, которую они получили за апрель 2020 года, и составляла 13 543 грн.
  • Самые высокие зарплаты в сфере «Информация и телекоммуникации», где в апреле платили в среднем 27 101 гривну. А самые низкие зарплаты в сфере «Временное размещение и организация питания», где они составляют 6 979 грн.
  • В Верховной Раде дали «зеленый свет» принципиально новому подходу к регулированию трудовых отношений между работодателем и наемными работниками.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам НВ
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