0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Тройная камера и поддержка 5G: Realme представил новый смартфон

Тройная камера и поддержка 5G: Realme представил новый смартфон

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme X7 Max 5G.

Об этом сообщает GSM Arena.

Смартфон с 16,3-сантиметровым дисплеем имеет частоту обновления 120 Гц. Кроме того, в устройстве установлена селфикамера в 16Мп, а на обратной стороне есть еще три камеры в 64мп, 8Мп и 2 Мп соответственно.

Realme X7 Max 5G имеет также процессор Dimensity 1200 и батарею с мощностью в 4 500 мегаампер за час.

Операционная память базовой модели равна 8Гб, а внутренняя – 128ГБ.

Отмечается, что смартфон будет, в частности, доступен в черном и серебристом цветах. Стоимость одного базового экземпляра составляет 372 доллара США. Первые продажи запланированы на 4 июня.


Фото: GSM Arena

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.