Тройная камера и поддержка 5G: Realme представил новый смартфон

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme X7 Max 5G.
Об этом сообщает GSM Arena.
Смартфон с 16,3-сантиметровым дисплеем имеет частоту обновления 120 Гц. Кроме того, в устройстве установлена селфикамера в 16Мп, а на обратной стороне есть еще три камеры в 64мп, 8Мп и 2 Мп соответственно.
Realme X7 Max 5G имеет также процессор Dimensity 1200 и батарею с мощностью в 4 500 мегаампер за час.
Операционная память базовой модели равна 8Гб, а внутренняя – 128ГБ.
Отмечается, что смартфон будет, в частности, доступен в черном и серебристом цветах. Стоимость одного базового экземпляра составляет 372 доллара США. Первые продажи запланированы на 4 июня.
Фото: GSM Arena
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