Маск рассказал, почему дорожают электрокары Tesla

Цены на электромобили Tesla растут из-за давления в цепочке поставок в автомобильной промышленности.
Так, глава американского автопроизводителя Илон Маск ответил на сообщение пользователя в Twitter, который возмутился ростом цен.
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«Цены растут из-за ценового давления со стороны основных цепочек поставок в масштабах отрасли. Особенно на сырье», — сказал Маск.
Также он ответил на жалобу пользователя относительно того, что автопроизводитель убрал поясничную поддержку пассажирского сиденья. Маск отметил, что ее убрали, поскольку этой функцией пользовались далеко не все владельцы.
Скриншот: Twitter
В мае Tesla увеличила цены на Model 3 и Model Y, что стало пятым повышением цен автопроизводителя на свои автомобили всего за несколько месяцев.
Ранее во время телефонной конференции по финансовым вопросам в апреле Маск сказал, что Tesla столкнулась с «одной из самых сложных проблем в цепочке поставок», сославшись на нехватку микросхем.
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