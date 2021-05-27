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Межбанк: кто и что может изменить котировки в первый день месяца

Межбанк: кто и что может изменить котировки в первый день месяца

Вторник на валютном рынке пройдет снова не очень активно с точки зрения статистики торгов, но достаточно интересно в части формирования тренда по курсу. На поведении участников рынка отразятся взаимоисключающие факторы, и от того, какие из них окажутся более весомыми. От этого и будет зависеть поведение межбанка.

С одной стороны, сработает фактор первого дня месяца. Клиенты будут определяться с конечными планами на новый отчетный период и подводить итоги мая. Это снизит их активность на межбанке.

С другой стороны, после вчерашнего выходного в США и работы украинского рынка по доллару на ТОМе, у клиентов накопилась потребность в расчетах по доллару в обычном режиме «день в день». Это активизирует те компании, кто вчера предпочел перенести свои сделки по американской валюте, и частично добавит объемов на рынке.

Кроме этого, сегодня пройдет аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники не изменили в этот раз перечень предлагаемых бумаг. Будут размещаться гривневые ОВГЗ на 500 млн грн на 119 дней, без ограничения по сумме — на 413, 539, 721 и 1085 дней, а также долларовые — на 407 и 610 дней.

Начало июня — период значительных выплат по гривневым и валютным бумагам и Минфину Украины надо привлекать значительные объемы ресурсов. На это и рассчитывают инвесторы, надеясь на активный торг по доходности облигаций. От того, как пройдет сегодняшний аукцион, во многом будет зависеть поведение ресурсного и валютного рынков практически как минимум во всей первой декаде июня.

Напомним, что предстоит погашение 2 июня Минфином 11,3 млрд гривен ОВГЗ и процентов по ним, выплаты процентов еще по 7 гривневым выпускам облигаций и погашение 3 июня долларовых ОВГЗ на $ 806,2 млн и процентов по ним.

Поэтому деньги государству очень нужны. По нашему прогнозу, 1 июня Минфин сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 8,50% до 12,35% годовых, в зависимости от их сроков, а долларовые с доходностью от 3,70 до 3,90% годовых при общем объеме продажи облигаций в пределах эквивалента от 8,9 до 17,5 млрд гривен.

За счет фактора первого дня, проведения аукциона по размещению ОВГЗ и необходимости у части клиентов оперативно закрыть свои долларовые сделки, которые вчера перенесли из-за выходного в США, по нашим прогнозам, статистика торгов 1 июня будет в пределах до $ 140 млн при заключении до 540 сделок.

Курсовой тренд на межбанке останется полностью зависимым от действий и задач крупнейших игроков, а спекулянты постараются «раскачать» курс при малейшей возможности.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, во вторник будут в пределах: доллар — коридор 27,35−27,55 грн, евро — коридор 33,40−33,70 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,20−27,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 15−20 коп, а в кассах банков до 20−22 коп.
  • Евро: в банках коридор 33,15−33,70 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора 33,25−33,60 грн при спреде до 20−25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,46/ 27,48
евро — 33,50 / 33,53

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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