Объем торгов на криптобиржах установил исторический рекорд

В мае текущего года объем торгов на мировых криптовалютных биржах составил $2,27 трлн, что является историческим рекордом.
Об этом сообщает The Block.
Как отмечает издание, первое место в сегменте crypto-to-crypto занимает торговая платформа Binance, которая не предлагает торговлю долларами США. Объем торгов в мае на этой криптобирже составил $1,5 трлн.
В свою очередь Bitcoin-биржа Coinbase лидирует в сегменте fiat-to-crypto с показателем $198 млрд.
При этом май 2021 года может стать худшим для Bitcoin, который по итогам месяца подешевел на 37%.
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