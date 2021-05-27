Объем торгов на криптобиржах установил исторический рекорд

В мае текущего года объем торгов на мировых криптовалютных биржах составил $2,27 трлн, что является историческим рекордом.

Об этом сообщает The Block.

Как отмечает издание, первое место в сегменте crypto-to-crypto занимает торговая платформа Binance, которая не предлагает торговлю долларами США. Объем торгов в мае на этой криптобирже составил $1,5 трлн.

В свою очередь Bitcoin-биржа Coinbase лидирует в сегменте fiat-to-crypto с показателем $198 млрд.

При этом май 2021 года может стать худшим для Bitcoin, который по итогам месяца подешевел на 37%.