Быстрые онлайн кредиты microcash

Микрофинансовая организация microcash была создана в 2018 году. Она предложила инновационный подход к микрозаймам на украинском рынке – оформить кредит онлайн можно совершенно без помощи сотрудников компании. Если клиент захотел получить кредит – от него требовалось всего лишь заполнить небольшую анкету, состоящую из нескольких пунктов.

Благодаря такому подходу деньги перечисляются заемщику уже через пять минут. В перечне других новшеств – результат заявки на кредит будет оглашен сразу же после того, как будет заполнена анкета. В этом нет ничего сложного, но в разных финансовых организациях до сих пор требуют подписания кредитного договора и предварительной привязки платежной карты, только после этого озвучивают решение.

В 2021 году сервис microcash держит марку – кредит и сейчас можно оформить максимально быстро. Платежеспособность клиента проверяется в фоновом режиме, для этого используются современные технологии. От заемщика требуется лишь заполнить заявку – решение относительно того, будет ли выдан заем, вынесут уже через несколько секунд.

Почему кредитование онлайн – это удобно

Бывают такие ситуации, когда надо сделать большую покупку, а денег не хватает. С сервисом онлайн-кредитов можно получить требуемую сумму быстро. Если вы пришли в магазин, а оказалось, что средства забыли дома, microcash выручит.

Благодаря всем внедренным инновациям, сервис круглые сутки выдает кредиты желающим получить заем. Когда заявка будет одобрена, дальше дело техники – клиенту остается прочитать договор, убедиться в том, что ему подходят все условия и дождаться зачисления денег.

Сервис microcash регулярно запускает разные выгодные акции, для постоянных клиентов действуют скидки. Чтобы получить скидку не требуется каких-то особенных действий – необходимо только подождать того момента, когда выйдет промокод.

Кому может быть выдан заем на карту в microcash

Займы онлайн в этом сервисе выдаются автоматически – проверкой заявок потенциальных клиентов занимается машина, а не человек. Впрочем, кредит может быть выдан не всем.

Перед выдачей займа рассматриваются самые разные индикаторы, всего их более 150. Компьютер изучает кредитную историю клиента, уже взятые им кредиты, то, как он совершает платежи по ним.

Также внимание уделяют идентификации клиентов. Для ее проведения применяется технология Bank ID.

Гораздо более важно для сервиса фактическое поведение заемщика, чем его анкетные данные. Наличие трудоустройства или семейное положение не столь важны, деньги могут быть выданы не трудоустроенным официально людям, студентам, пенсионерам. Самое важное – правильно подходить к полученным займам, вовремя выплачивать платежи, не допускать просрочек.

Есть несколько требований, которым должен соответствовать заемщик. Его возраст должен быть не менее 18 лет, важно наличие украинского паспорта. Также должен иметься идентификационный код. Лицам, которым еще не исполнилось восемнадцать, гражданам других государств, а также тем, у кого гражданства нет, кредит в сервисе microcash не выдадут.