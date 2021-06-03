Зарплата в Украине по регионам и городам (инфографика)

В январе-апреле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 145 гривен. Это на 47,1% больше, чем в целом по стране (12 835 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Выше средней по стране – зарплата в Донецкой области – 14 202 грн, в Киевской области – 13 189 грн. Близка к средней зарплата в Запорожской (12 971 грн) и в Днепропетровской (12 968 грн) областях.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Кировоградской области – 10 296 гривен (79,1%) и в Черновицкой области – 10 387 гривен (79,8%) от средней зарплаты по стране.

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