НБУ упростил порядок подачи банками аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк упростил порядок подачи банками ежегодного аудиторского отчета вместе с соответствующей финансовой отчетностью, отменив обязательное требование об их предоставлении в бумажном сброшюрованном виде», — сказано в сообщении.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка от 27 мая 2021 года № 45 «О внесении изменения в Положение о порядке подачи банком в Национальный банк Украины аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности» и вступают в силу с 1 июня 2021 года.
Напомним, Национальный банк в конце 2020 года разрешил банкам и небанковским финучреждениям отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.
Такое решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мер.
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