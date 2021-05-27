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НБУ упростил порядок подачи банками аудиторского отчета

НБУ упростил порядок подачи банками аудиторского отчета

НБУ упростил порядок подачи банками аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк упростил порядок подачи банками ежегодного аудиторского отчета вместе с соответствующей финансовой отчетностью, отменив обязательное требование об их предоставлении в бумажном сброшюрованном виде», — сказано в сообщении.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка от 27 мая 2021 года № 45 «О внесении изменения в Положение о порядке подачи банком в Национальный банк Украины аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности» и вступают в силу с 1 июня 2021 года.

Напомним, Национальный банк в конце 2020 года разрешил банкам и небанковским финучреждениям отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Такое решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мер.

По материалам Finance.UA
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