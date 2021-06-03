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Налоговая отчиталась о предоставленных админуслугах с начала года

Налоговая отчиталась о предоставленных админуслугах с начала года

В течение января-апреля 2021 года Государственная налоговая служба Украины предоставила гражданам почти 2 млн административных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Самыми популярными среди 137 запрашиваемых административных услуг, которые предоставляет налоговая, стали, в частности, выдача карточки плательщика налогов и внесение в паспорт гражданина Украины (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов.

«В течение января-апреля 2021 года было предоставлено почти 455 тыс. таких услуг», — сообщили в ГНС.

На сайте ведомства также указывают, что почти 880 тыс. плательщиков получили сведения из Госреестра физлиц-плательщиков налогов о суммах / источниках выплаченных доходов и удержанных налогов.

На днях Министерство цифровой трансформации и Государственная налоговая служба открыли доступ к данным финотчетности компаний.

Как отметили в пресс-службе Минцифры, финансовая отчетность компаний — один из наиболее востребованных и приоритетных наборов данных для бизнеса и общества, и отныне она стала открытой.

Ранее сообщалось, что в Киеве были зафиксированы новые случаи мошенничества. Так, неизвестные лица начали вымогать взятки у предпринимателей за отсутствие налоговых проверок.

По материалам УБР
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