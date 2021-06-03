Строительство жилья в Украине выросло на 40% после падения в прошлом году

Объемы строительства в Украине в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12,9%. При этом строительство жилья выросло на 40,0%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, за январь-апрель 2021 года зафиксировано падение в строительной отрасли на 5,3%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 10,8%.
Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-апреле 2021 года составил 39,8 млрд гривен. Новое строительство составило 39,8 % от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) – 42,7%, реконструкция и техническое переоснащение – 28,2%.
Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.
Отметим, в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 11,6%. По сравнению с концом 2020 года цены выросли на 5,6%.
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