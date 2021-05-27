Samsung проектирует необычный гибкий смартфон с двойным складыванием

Компания Samsung рассматривает возможность создания весьма необычного смартфона со складной конструкцией: информация об устройстве обнародована в патентной документации.

Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с главным редактором студии Yanko Design, дизайнером Сарангом Шетом (Sarang Sheth), представил концептуальные рендеры гаджета, созданные на основе патентных изображений.

Конструкция устройства предусматривает использование гибкого дисплея с двумя линиями сгиба — в левой и правой частях. Таким образом, экран разделён на три секции: это центральная область, а также боковые четверти.



Изображение: LetsGoDigital

По задумке южнокорейского гиганта, складывать дисплей пользователи смогут как наружу, так и во внутрь. Во втором случае будет обеспечиваться защита панели от повреждений во время повседневного ношения.



Изображение: LetsGoDigital

Рендеры говорят о поддержке перьевого управления. В тыльной части расположится многомодульная камера с оптическими блоками, выстроенными в ряд по вертикали. Кроме того, упомянут симметричный порт USB Type-C.

Необычная конструкция позволит использовать гаджет в разных режимах, в том числе планшетном. Пока, правда, не ясно, когда подобный аппарат может появиться на коммерческом рынке.