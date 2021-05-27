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На рынке электроэнергии могут ввести ограничения

На рынке электроэнергии могут ввести ограничения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

По информации Нацкомиссии, средняя цена электроэнергии с начала мая 2021 на рынке «на сутки вперед» для базовой нагрузки составляла менее 1000 грн за МВт-ч, а 23 мая достигла отметки 409,82 грн за МВт-ч.

«По результатам оперативного мониторинга выявлено, что подачу низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики», – отметил регулятор.

По результатам мониторинга работы сегментов рынка электрической энергии и деятельности участников рынка в течение 2-й декады мая может возникнуть необходимость принятия решения регулятора, направленного на недопущение манипуляций с продажей объемов электрической энергии на рынке электроэнергии.

«Учитывая вышеизложенное и с целью принятия взвешенного решения, после анализа и обработки результатов мониторинга Департамент энергорынка рассмотрит вопросы подготовки и обнародования проекта решения НКРЭКУ», – сказано в обосновании к решению.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления. Низкие цены на электроэнергию и ручное регулирование рынка поставили энергетику Украины на грань банкротства. Об этом написал старший научный сотрудник программы энергетической безопасности и изменения климата Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу для KyivPost.
По материалам Finance.UA
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