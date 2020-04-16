Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт

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Низкие цены на электроэнергию и ручное регулирование рынка поставили энергетику Украины на грань банкротства. Об этом написал старший научный сотрудник программы энергетической безопасности и изменения климата Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу для KyivPost.
“Текущие кризисные условия низкого спроса, низкие цены и системные неплатежи ставят систему электроснабжения на грань банкротства. Неестественные регуляторные решения, в том числе приостановленное разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, только усугубили опасную ситуацию”, – написал Чоу.
Он также отметил, что сегодня цены на электроэнергию в Украине одни из самых низких в Европе. В частности, европейские промышленные потребители в среднем платят за электроэнергию в 1,5 раза больше, чем в Украине, а европейские домохозяйства – в 4 раза больше, чем украинские. Что, по мнению эксперта, катастрофично для украинской энергоотрасли.
“Для сектора, страдающего от десятилетий недостаточных инвестиций, это является рецептом катастрофы. В конечном счете, это политическое решение о том, строить ли современную энергетическую систему, основанную на конкурентном рынке, прозрачном регулировании и рыночном ценообразовании, или возвращаться к административному контролю, такому как обязательства по коммунальным услугам и предельные цены, с предсказуемым искажением рынка”, – написал Чоу.
Эксперт полагает, что сейчас украинский президент стоит перед выбором: продолжать реформирование страны, в частности энергорынка, или же стать одним из переходных лидеров.
“Президент Владимир Зеленский может стать еще одним переходным лидером в долгом пути Украины к рыночной экономике или же он может стать трансформационным лидером и поборником структурных реформ”, – написал Чоу.
Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу, и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.
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