Бизнес призывает законодательно снизить ставку интерчейндж

Члены Украинской Рады Бизнеса призвали Президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не отступать от задекларированных намерений относительно законодательного ограничения размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж).
Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества.
Бизнес раскритиковал инициированный Нацбанком Украины и международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум о постепенном снижении комиссии интерчейндж до 0,9%.
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В заявлении говорится, что предложенные компромиссные ставки в три раза превышают предельный размер комиссии, установленный Регламентом Евросоюза.
Также в бизнес-сообществе со ссылкой на оценки экспертов заявили, что предложенное решение не приведет к снижению размера комиссионного вознаграждения за эквайринг и «является фактически попыткой затормозить процесс надлежащего урегулирования затронутой проблемы на законодательном уровне».
В бизнес-сообществе настаивают на необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж и ее постепенного снижения до уровня, предусмотренного
Снижать предельный размер интерчейндж предлагают поэтапно:
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