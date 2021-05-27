Бизнес призывает законодательно снизить ставку интерчейндж

Члены Украинской Рады Бизнеса призвали Президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не отступать от задекларированных намерений относительно законодательного ограничения размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж).

Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества.

Бизнес раскритиковал инициированный Нацбанком Украины и международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум о постепенном снижении комиссии интерчейндж до 0,9%.

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В заявлении говорится, что предложенные компромиссные ставки в три раза превышают предельный размер комиссии, установленный Регламентом Евросоюза.

Также в бизнес-сообществе со ссылкой на оценки экспертов заявили, что предложенное решение не приведет к снижению размера комиссионного вознаграждения за эквайринг и «является фактически попыткой затормозить процесс надлежащего урегулирования затронутой проблемы на законодательном уровне».

В бизнес-сообществе настаивают на необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж и ее постепенного снижения до уровня, предусмотренного Регламентом Е С № / 751 — 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт.

Снижать предельный размер интерчейндж предлагают поэтапно:

с 1 июля 2021 года — до 1%;

с 1 июля 2022 года — до 0,75%;

с 1 июля 2023 года — до 0,50%;

с 1 июля 2024 года — до 0,20% для дебетовых карт и 0,30% для кредитных карт.

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