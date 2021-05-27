0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 57 0

Бизнес призывает законодательно снизить ставку интерчейндж

Бизнес призывает законодательно снизить ставку интерчейндж

Члены Украинской Рады Бизнеса призвали Президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не отступать от задекларированных намерений относительно законодательного ограничения размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж).

Об этом говорится в заявлении бизнес-сообщества.

Бизнес раскритиковал инициированный Нацбанком Украины и международными платежными системами Visa и Mastercard меморандум о постепенном снижении комиссии интерчейндж до 0,9%.

Читайте также: Комиссии интерчейндж будут постепенно снижаться: НБУ подписал меморандум с Visa и Mastercard

В заявлении говорится, что предложенные компромиссные ставки в три раза превышают предельный размер комиссии, установленный Регламентом Евросоюза.

Также в бизнес-сообществе со ссылкой на оценки экспертов заявили, что предложенное решение не приведет к снижению размера комиссионного вознаграждения за эквайринг и «является фактически попыткой затормозить процесс надлежащего урегулирования затронутой проблемы на законодательном уровне».

В бизнес-сообществе настаивают на необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж и ее постепенного снижения до уровня, предусмотренного Регламентом Е С № / 751 — 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт.

Снижать предельный размер интерчейндж предлагают поэтапно:

  • с 1 июля 2021 года — до 1%;
  • с 1 июля 2022 года — до 0,75%;
  • с 1 июля 2023 года — до 0,50%;
  • с 1 июля 2024 года — до 0,20% для дебетовых карт и 0,30% для кредитных карт.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.