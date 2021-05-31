Могут ли отобрать жилье за чужие долги

Ситуации, когда у человека требуют вернуть чужие кредиты и угрожают отобрать жилье, стали довольно частыми.
Об этом рассказала / заместитель начальника отдела правопросвещения и предоставления бесплатной правовой помощи Арцизского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Соколова.
Случаи, когда у вас могут потребовать вернуть долг, который вы не брали:
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Во всех остальных случаях родители, дети, братья, сестры, племянники, знакомые и другие не несут ответственности за долги своих родственников.
Поэтому, если работники финансового учреждения звонят по уплате кредитной задолженности по договору, который вы не заключали, но были поручителем (заключили с банком договор поручительства), и предупреждают, что отберут ваше жилье, то это возможно в случаях:
«Если вам поступают звонки или смс-сообщения относительно кредитной задолженности по договору, который вы не заключали и по которому не выступали поручителем, то возвращать долг третьего лица вы не обязаны и отобрать у вас жилье никто не сможет, поскольку отсутствует правовое основание», — пояснила Соколова.
В нашем Telegram-канале Finance_ukr мы рассказываем не только об экономии, сбережении и приумножении средств. Также мы рассказываем, как действовать, если, например, работодатель задерживает зарплату, финучреждение нарушает ваши права или донимают коллекторы. Поэтому советуем подписаться и всегда знать, как поступать.
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