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Могут ли отобрать жилье за чужие долги

Могут ли отобрать жилье за чужие долги

Ситуации, когда у человека требуют вернуть чужие кредиты и угрожают отобрать жилье, стали довольно частыми.

Об этом рассказала / заместитель начальника отдела правопросвещения и предоставления бесплатной правовой помощи Арцизского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Татьяна Соколова.

Случаи, когда у вас могут потребовать вернуть долг, который вы не брали:

  • если вы выступаете поручителем по кредиту (заключили с банком договор поручительства). В этом случае вам необходимо знать, что поручительство предполагает солидарную ответственность должника и поручителя за погашение долга;
  • если вы являетесь супругой/супругом должника;
  • если вы — наследник умершего должника, и уже вступили в права наследства, поскольку в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти, за некоторым исключением.

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Во всех остальных случаях родители, дети, братья, сестры, племянники, знакомые и другие не несут ответственности за долги своих родственников.

Поэтому, если работники финансового учреждения звонят по уплате кредитной задолженности по договору, который вы не заключали, но были поручителем (заключили с банком договор поручительства), и предупреждают, что отберут ваше жилье, то это возможно в случаях:

  • если должник не выполнил свои обязательства перед кредитором, то есть не вернул долг;
  • если кредитор подал в суд иск о взыскании с вас кредитной задолженности и суд принял соответствующее решение;
  • если государственный или частный исполнитель обратил взыскание на недвижимое имущество (жилье), но это возможно при отсутствии у вас достаточных средств для погашения долга или движимого имущества и, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 14.05.2021 — 120 тыс. грн.).

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«Если вам поступают звонки или смс-сообщения относительно кредитной задолженности по договору, который вы не заключали и по которому не выступали поручителем, то возвращать долг третьего лица вы не обязаны и отобрать у вас жилье никто не сможет, поскольку отсутствует правовое основание», — пояснила Соколова.

В нашем Telegram-канале Finance_ukr мы рассказываем не только об экономии, сбережении и приумножении средств. Также мы рассказываем, как действовать, если, например, работодатель задерживает зарплату, финучреждение нарушает ваши права или донимают коллекторы. Поэтому советуем подписаться и всегда знать, как поступать.

По материалам Finance.UA
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