Комитет поддержал законопроект о грантах мигрантам, вернувшимся в Украину

Комитет ВР по соцполитике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №4669, которым предлагается стимулировать граждан Украины, которые работают за границей, вернуться на родину, в частности, путем предоставления госпомощи на начало предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
В то же время альтернативный законопроект № 4669-1 рекомендовали включить в повестку дня и отклонить.
Согласно пояснительной записке к проекту закона № 4669, предусматривается введение предоставления помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов, исходя из наличия у них страхового стажа.
Предоставление госпомощи будет осуществляться за счет 2 источников, в частности:
Предполагается, что такую помощь смогут получить в установленном порядке более 700 человек.
Также предполагается, что предельный размер помощи для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. гривен.
Общий размер потребности в дополнительных средствах в год составит 108 млн гривен, из них:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все льготы на проезд в общественном транспорте монетизируют: в правительстве готовят документВчера, 15:13 - 70461 43
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 8093 12
Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами4 ч. назад - 1042 8
«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять6 ч. назад - 1428 7
Украинцам рассказали, до какого минимума может опуститься процент по ипотекеВчера, 08:20 - 2525 4
Эксперт предсказывает быстрый взлет курса BitcoinВчера, 20:21 - 8093 12
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к морю9 ч. назад - 2261
Как повлияют цены на машины с пробегом после начала льготной растаможки «еврономеров»Вчера, 16:29 - 1775
В Украине появился онлайн-калькулятор растаможки автомобилей8 ч. назад - 1766 1
Самые распространенные мошеннические схемы при покупке подержанного автомобиляВчера, 19:44 - 1725
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)3 ч. назад - 84
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 501
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1609 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1530 7
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 958