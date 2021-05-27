Комитет поддержал законопроект о грантах мигрантам, вернувшимся в Украину

Комитет ВР по соцполитике рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №4669, которым предлагается стимулировать граждан Украины, которые работают за границей, вернуться на родину, в частности, путем предоставления госпомощи на начало предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

В то же время альтернативный законопроект № 4669-1 рекомендовали включить в повестку дня и отклонить.

Согласно пояснительной записке к проекту закона № 4669, предусматривается введение предоставления помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов, исходя из наличия у них страхового стажа.

Предоставление госпомощи будет осуществляться за счет 2 источников, в частности:

за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы единоразово на безвозвратной основе – для гражданам Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет;

за счет средств государственного бюджета, предусмотренных в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе – для граждан Украины, которые имеют страховой стаж менее 10 лет.

Предполагается, что такую помощь смогут получить в установленном порядке более 700 человек.

Также предполагается, что предельный размер помощи для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс. гривен.

Общий размер потребности в дополнительных средствах в год составит 108 млн гривен, из них: