Специалисты, которых искали украинцы этой весной

Онлайн-сервис заказа услуг проанализировал, услуги каких специалистов заказывали украинцы в сети этой весной и сколько за них платили.

Об этом сообщает Kabanchik.ua.

Активнее всего в сети украинцы заказывали сантехников. Этой весной на их услуги было создано около 10 тыс. заказов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 45% превышает показатели 2019-го года.

Самые популярные задания: ремонт крана и унитаза, устранения течи, установка смесителя и водонагревателя.

Средний чек в категории подрос на 6% — 590 грн за один заказ.

Также востребованы и малярные работы — по сравнению с прошлой весной спрос на них увеличился почти на 90%. Популярностью пользуются шпаклевка, отделка, побелка, покраска окон, стен и потолков. В среднем один заказ обходится в 3000 грн — на 28% больше, чем весной прошлого года.

Спрос на укладку плитки и штукатурные работы вырос почти на 60%. В основном плиточников нанимали, чтобы выложить плитку в ванной, а штукатурщиков — подготовить стены под поклейку обоев.

Средний чек за услуги плиточников вырос на 6% — 5450 грн, а у штукатурщиков на 15% — 5600 грн

Почти на 50% больше работы и у электриков. Их просили повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. В среднем один заказ обходится украинцам в 800 грн, что на 12% больше, чем прошлой весной.

«Высокий спрос на строительные и отделочные работы обусловлен стартом строительного сезона, который начался с приходом тепла в Украине и отменой карантинных мер», — рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua

С приходом тепла в Украину спрос на услуги в категории «Сад и Огород» вырос на 77% по сравнению с весной прошлого года. Самое популярные задания — обрезка деревьев и подготовка почвы перед посадкой. Садоводов также просили удалить засохшие ветки, обмороженные побеги и лишние ответвления. Средний чек увеличился на 6% — 590 грн за один заказ. Всего этой весной на услуги садовников украинцы потратили 2.2 млн грн, что в 2 раза превышает показатели прошлого года и на 27% — позапрошлого.

По прежнему актуальна услуга «муж на час». Весной мастеров на все руки заказывали на 62% чаще, чем в прошлом году, а вот средний чек не изменился — 400 грн за один заказ.

Как правило этих специалистов нанимают, чтобы выполнить простую работу по дому: установить замок, собрать диван или столик, повесить картину.

Украинцы экономят деньги и между покупкой новой техники и ремонтом старой предпочитают второй вариант. В связи с этим спрос на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники вырос на 25%.

Больше работы и у специалистов по мебели. Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 45%. Несмотря на ажиотаж, средний чек за услуги не изменился — 1220 грн.

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