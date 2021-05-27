0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

В Виннице с 1 июня вдвое подорожает проезд в маршрутках

В Виннице с 1 июня вдвое подорожает проезд в маршрутках

В Виннице завтра, 1 июня, проезд в маршрутных такси подорожает вдвое до 10−12 гривен.

Об этом сообщили в департаменте по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

Читайте также: В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен — Кличко

«Такое решение принял исполком городского совета — пересмотрел тарифы на проезд в маршрутных такси. Следовательно, с 1 июня стоимость проезда в этом виде общественного транспорта составит 10 грн. Изменение цены на проезд обусловлено подорожанием всех составляющих тарифа», — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что кроме стоимости проезда на уровне 10 грн, утвержден тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров до присоединенных к Виннице общин и на ночном маршруте.

Повышение стоимости проезда городские власти согласовали из-за того, что произошло значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на это, перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения — за полцены. Также обеспечивается бесплатный проезд участников боевых действий, инвалидов войны, участников АТО и ООС, ликвидаторов аварии на ЧАЭС І и II категории.

Среди причин подорожания проезда также указаны рост цен на топливо, комплектующие и увеличение размера минимальной заработной платы.

Действующий тариф на проезд в маршрутных такси Винницы действовал с 1 июля 2018 года и составлял 5−6 грн в зависимости от маршрута, а также 8 грн за проезд в ночном маршруте.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.