В Виннице с 1 июня вдвое подорожает проезд в маршрутках

В Виннице завтра, 1 июня, проезд в маршрутных такси подорожает вдвое до 10−12 гривен.

Об этом сообщили в департаменте по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

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«Такое решение принял исполком городского совета — пересмотрел тарифы на проезд в маршрутных такси. Следовательно, с 1 июня стоимость проезда в этом виде общественного транспорта составит 10 грн. Изменение цены на проезд обусловлено подорожанием всех составляющих тарифа», — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что кроме стоимости проезда на уровне 10 грн, утвержден тариф 12 грн за одну поездку на перевозку пассажиров до присоединенных к Виннице общин и на ночном маршруте.

Повышение стоимости проезда городские власти согласовали из-за того, что произошло значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на это, перевозчики сохраняют социальные обязательства и продолжают осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения — за полцены. Также обеспечивается бесплатный проезд участников боевых действий, инвалидов войны, участников АТО и ООС, ликвидаторов аварии на ЧАЭС І и II категории.

Среди причин подорожания проезда также указаны рост цен на топливо, комплектующие и увеличение размера минимальной заработной платы.

Действующий тариф на проезд в маршрутных такси Винницы действовал с 1 июля 2018 года и составлял 5−6 грн в зависимости от маршрута, а также 8 грн за проезд в ночном маршруте.