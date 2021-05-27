СБУ разоблачила схему присвоения 3 млн грн бюджетных денег на госагропредприятии

Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения бюджетных денег на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Донецкой области (Волновас). Через мошенничество чиновники завладели более 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица государственного предприятия Национальная академия аграрных наук Украины заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения. Однако, фактически, работы по реконструкции не осуществлялись или проводились частично. Также предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.

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В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, которые подтверждают сделку.



Фото: СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к мошенничеству.