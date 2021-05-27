Международный аэропорт «Ужгород» возобновит полноценную работу в этом году, - Мининфраструктуры

Международный аэропорт «Ужгород» возобновит полноценную работу в сентябре этого года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, с 9 сентября этого года вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление частью которого будет делегировано Украине. Это будет означать, что уже в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационным приборам.
В ведомстве напомнили, что 5 июня 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Словацкой Республики об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики в связи с предоставлением услуг по обслуживанию воздушного движения назначенным украинским провайдером аэронавигационного обслуживания в международном аэропорту «Ужгород».
Отмечается, что украинский провайдер аэронавигационных услуг «Украэрорух» впервые прошел сертификацию по стандартам Европейского Союза, в результате чего получил от Словакии назначение как провайдера услуг в рамках выполнения полетов до или из международного аэропорта «Ужгород».
Так, по информации пресс-службы, национальная авиакомпания «Роза ветров» начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром города Ужгород с 1 июня. Однако до 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.
В пресс-службе добавили, что сейчас начат финальный этап возобновления полетов по приборам на аэродроме. «Украэрорух» совместно с Министерством обороны Словацкой Республики и провайдером аэронавигационных услуг Словакии продолжает работу по реализации мероприятий технического характера, которые являются условиями имплементации соглашения.
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