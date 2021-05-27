В аэропорту "Киев" надеются на компенсации в результате отмены авиарейсов с Беларусью

В Международном аэропорту «Киев» имени И. Сикорского надеются на компенсации в результате отмены авиарейсов с Беларусью.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский:

«Международный аэропорт „Киев“ объединяется со всем демократическим миром и поддерживает санкции против антидемократических режимов. Однако мы надеемся, что принимая такие решения, которые приведут к убыткам некоторых предприятий, в частности аэропортов, Правительство предусмотрит какие-то компенсации», — говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе указано, что аэропорт ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2,5 млн гривен.

«Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные прибыли», — отметил Костржевский.

Так, по предварительным оценкам руководства аэропорта, по результатам 2021 года Международный аэропорт «Киев» имени И. Сикорского планировал обслужить около 160 тыс. пассажиров (на прилет и вылет) направления Минск-Киев-Минск. Что в денежном эквиваленте составит около 7 млн гривен недополученных доходов Аэропорта.

Напомним, Кабинет Министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.