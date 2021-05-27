Зеленский призывает Кабмин усовершенствовать закон о предотвращении коррупции

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования», который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Что меняет закон:
Сообщается, что в то же время Президент направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон «О предотвращении коррупции» с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.
Что предлагает Президент:
Зеленский настаивает на необходимости обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.
Президент также выступает за восстановление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника Главы Верховной Рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.
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