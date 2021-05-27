0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 126 0

Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами

Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами

В пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили у 38-летнего гражданина Украины, который возвращался из-за границы, скрытую от контроля валюту.

Об этом сообщает пресс-служба ДПСУ.

Во время осмотра автомобиля у пограничников возникло подозрение о возможном незаконном перемещении товаров. Было принято решение о совместном с сотрудниками таможенной службы углубленном осмотре транспортного средства в специально оборудованном боксе. В багажном отделе автомобиля Mercedes пограничники совместно с таможенниками в двух коробках обнаружили незадекларированную валюту – 23 170 фунтов стерлингов.

По курсу Национального банка Украины эта сумма валюты эквивалентна более 900 тысячам гривен.

По факту выявленной попытки незаконной перевозки валюты сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил. Нарушитель будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.


Фото: ГНСУ

Похожее нарушение обнаружили в пункте пропуска «Шегини» в октябре прошлого года. Тогда пограничники и таможенники в Mercedes гражданина Украины выявили более 120 тыс. фунтов стерлингов, которые тоже были упакованы в коробки.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.