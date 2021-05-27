Пограничники остановили на границе с Польшей коробки, набитые фунтами

В пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили у 38-летнего гражданина Украины, который возвращался из-за границы, скрытую от контроля валюту.

Об этом сообщает пресс-служба ДПСУ.

Во время осмотра автомобиля у пограничников возникло подозрение о возможном незаконном перемещении товаров. Было принято решение о совместном с сотрудниками таможенной службы углубленном осмотре транспортного средства в специально оборудованном боксе. В багажном отделе автомобиля Mercedes пограничники совместно с таможенниками в двух коробках обнаружили незадекларированную валюту – 23 170 фунтов стерлингов.

По курсу Национального банка Украины эта сумма валюты эквивалентна более 900 тысячам гривен.

По факту выявленной попытки незаконной перевозки валюты сотрудниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил. Нарушитель будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.



Фото: ГНСУ

Похожее нарушение обнаружили в пункте пропуска «Шегини» в октябре прошлого года. Тогда пограничники и таможенники в Mercedes гражданина Украины выявили более 120 тыс. фунтов стерлингов, которые тоже были упакованы в коробки.