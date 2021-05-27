0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 211 0

Чехия ослабляет карантин и открывает границы для туристов из ряда стран

Чехия ослабляет карантин и открывает границы для туристов из ряда стран

Правительство Чехии с понедельника, 31 мая, ослабляет ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, и открывает границы для туристов из ряда стран.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Где украинцы планируют провести летние отпуска

Как отмечается, с сегодняшнего дня свою работу возобновят большинство развлекательных заведений Чехии – бары, рестораны, ночные клубы, бассейны, сауны, боулинги и казино.

Ресторанам было разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе еще с 17 мая, однако их внутренние помещения оставались закрытыми.

Также увеличится допустимое количество участников спортивных соревнований.

Кроме этого, со вторника Чехия откроет границы для туристов из ряда стран при условии получения ими утвержденной прививки от COVID-19. Путешественники из Словакии, Польши, Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда смогут без ограничений приезжать в Чехию через три недели после получения ими первой дозы вакцины. Также ожидается, что к этому перечню добавят Хорватию.

Справка Finance.ua:

  • Ранее правительство Чехии намеревалось начать отмену карантинных ограничений с 14 июня, но Верховный административный суд страны признал незаконными невыборочные закрытия ресторанов, ускорив реализацию плана по открытию экономики.

Следите за экономическими новостями вместе с Finance.ua! Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.