Чехия ослабляет карантин и открывает границы для туристов из ряда стран

Правительство Чехии с понедельника, 31 мая, ослабляет ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, и открывает границы для туристов из ряда стран.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, с сегодняшнего дня свою работу возобновят большинство развлекательных заведений Чехии – бары, рестораны, ночные клубы, бассейны, сауны, боулинги и казино.

Ресторанам было разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе еще с 17 мая, однако их внутренние помещения оставались закрытыми.

Также увеличится допустимое количество участников спортивных соревнований.

Кроме этого, со вторника Чехия откроет границы для туристов из ряда стран при условии получения ими утвержденной прививки от COVID-19. Путешественники из Словакии, Польши, Германии, Австрии, Венгрии, Словении, Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда смогут без ограничений приезжать в Чехию через три недели после получения ими первой дозы вакцины. Также ожидается, что к этому перечню добавят Хорватию.

Справка Finance.ua:

Ранее правительство Чехии намеревалось начать отмену карантинных ограничений с 14 июня, но Верховный административный суд страны признал незаконными невыборочные закрытия ресторанов, ускорив реализацию плана по открытию экономики.

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