ОВГЗ: Портфель иностранцев в течение недели вырос более чем на 1 миллиард гривен

На протяжении прошлой недели портфель нерезидентов облигаций внутреннего госзайма вырос более чем на 1 миллиард гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Отмечается, что в течение недели среди всех категорий владельцев ОВГЗ банки, юрлица-нерезиденты, и физлица увеличили свои портфели, в то время как портфели НБУ и территориальных общин остались без изменений.
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При этом украинские банки остаются крупнейшими владельцами ОВГЗ с общей долей 51,78%. В течение прошлой недели их портфель увеличился на 3 040 млн грн.
“Портфель нерезидентов увеличился на 1 066 млн грн. Общая стоимость ОВГЗ, которыми владеют нерезиденты, составляет 98 319 млн гривен, и соответствует доле в 10,19% в структуре держателей ОВГЗ. С начала года портфель нерезидентов вырос на 13 027 млн грн. Юридические лица увеличили свой портфель на 1 616 млн грн. Он составляет 4,63% от общей номинально-амортизационной стоимости ОВГЗ, находящихся в обращении. С начала года ОВГЗ в собственности юридических лиц выросли на 11 901 млн грн”, – говорится в сообщении.
Кроме этого, портфель физических лиц вырос на 210 млн гривен. Их портфель составляет 1,72% в структуре владельцев ОВГЗ, с начала года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась на 6 005 млн грн.
Инфографика: Минфин
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