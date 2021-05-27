В Украине растут долги по зарплате

Задолженность предприятий по выплате зарплаты в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составила 3,57 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Основная доля задолженности приходится на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2021 года была зафиксирована в Донецкой области — 828,073 млн гривен, Харьковской — 476,444 млн гривен и в Киеве — 459,914 млн гривен.
Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019−2020 годов, на 1 мая 2021 г. составила 165,9 млн грн.
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