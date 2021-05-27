В Украине растут долги по зарплате

Задолженность предприятий по выплате зарплаты в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составила 3,57 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Основная доля задолженности приходится на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2021 года была зафиксирована в Донецкой области — 828,073 млн гривен, Харьковской — 476,444 млн гривен и в Киеве — 459,914 млн гривен.

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019−2020 годов, на 1 мая 2021 г. составила 165,9 млн грн.

Справка Finance.ua:

Средняя номинальная зарплата украинцев за апрель 2021 года была на 29,8% больше той, которую они получили за апрель 2020 года, и составила 13 543 грн.

Для многих украинцев брать кредиты в банках под проценты для того, чтобы, например, сохранить бизнес, становится неподъемным бременем. Несколько другое дело — одолжить деньги у знакомых или родственников. Но даже в этом случае передачу средств стоит оформлять правильно, чтобы обезопасить себя и свое имущество.

С октября 2019 года в Украине введен в действие Кодекс по процедурам банкротства. Производствj по делу о неплатежеспособности должника — физического лица может быть открыто только по заявлению должника и только при наличии определенных условий.

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