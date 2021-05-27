Bird представила электросамокат нового поколения (фото)

Bird представила электрический самокат Tree, который на сегодняшний день является самым прочным, безопасным и экологически чистым транспортным средством, когда-либо созданным компанией.
Он имеет более длинную колёсную базу, чем предшественники, ручку газа с тремя датчиками, тройную тормозную систему с двумя независимыми рычагами и систему автоматического экстренного торможения, которая, по словам компании, применяется в отрасли впервые.
В позиционировании самоката Bird Three любопытно то, что сам производитель называет его микро-электромобилем. Вполне очевидно, что таким образом Bird пытается извлечь выгоду из стремительного роста отрасли электрических автомобилей, которая вскоре может получить миллиарды долларов государственных инвестиций согласно плану президента США Джо Байдена. Да и внимания микро-электромобиль привлекает больше, чем очередной самокат.
Фото: theverge.com
Bird заявляет, что первые электросамокаты были скорее игрушками, чем транспортными средствами. Они не отличались высокой надёжностью и выносливостью. Тем не менее, Bird Three избавился от «детских болезней» и теперь, по мнению производителя, достоин звания «электромобиля, уменьшенного до микроформ-фактора».
Bird Three оснащается несменным аккумулятором ёмкостью 1 кВт·ч, который рассчитан на пробег не менее 22 500 км без необходимости замены — больше половины окружности Земли по экватору. Батарея защищена от пыли и влаги по стандарту IP68. Самокат может автоматически отправлять диагностические данные в Bird, когда необходимо произвести ремонт.
Кроме того, как только будет обнаружена проблема, которая делает продолжение поездки небезопасным, сработает автоматическая система экренного торможения, чтобы предотвратить аварию.
Bird Three будет запущен лишь на нескольких рынках, а его стоимость пока не сообщается.
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