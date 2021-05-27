Квартальные продажи носимых устройств превысили 100 млн штук

Компания International Data Corporation (IDC) проанализировала расстановку сил на мировом рынке носимых гаджетов.
Обнародованные данные учитывают отгрузки умных наручных часов, фитнес-трекеров и пр.
По оценкам, в период с января по март включительно поставки носимых устройств составили 104,6 млн штук. Это на треть — 34,4 % — больше по сравнению с результатом за первую четверть прошлого года, когда продажи составляли 77,8 млн единиц.
Аналитики отмечают, что впервые в истории поставки носимых гаджетов в первом квартале года превысили 100 млн штук.
Крупнейшим игроком рынка является Apple с долей приблизительно 28,8 %. Для сравнения: годом ранее эта компания занимала 32,3 % глобальной отрасли.
На втором месте находится Samsung со значительным отставанием: южнокорейский гигант контролирует 11,3 % мирового рынка. Замыкает тройку китайская Xiaomi с 9,7 % отрасли.
Ещё около 8,2 % мировой индустрии удерживает Huawei. На пятой позиции располагается индийская BoAt с 2,9 %. Все прочие поставщики носимых устройств сообща контролируют 39,1 % глобальной отрасли.
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