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Квартальные продажи носимых устройств превысили 100 млн штук

Квартальные продажи носимых устройств превысили 100 млн штук

Компания International Data Corporation (IDC) проанализировала расстановку сил на мировом рынке носимых гаджетов.

Обнародованные данные учитывают отгрузки умных наручных часов, фитнес-трекеров и пр.

По оценкам, в период с января по март включительно поставки носимых устройств составили 104,6 млн штук. Это на треть — 34,4 % — больше по сравнению с результатом за первую четверть прошлого года, когда продажи составляли 77,8 млн единиц.

Аналитики отмечают, что впервые в истории поставки носимых гаджетов в первом квартале года превысили 100 млн штук.

Крупнейшим игроком рынка является Apple с долей приблизительно 28,8 %. Для сравнения: годом ранее эта компания занимала 32,3 % глобальной отрасли.

На втором месте находится Samsung со значительным отставанием: южнокорейский гигант контролирует 11,3 % мирового рынка. Замыкает тройку китайская Xiaomi с 9,7 % отрасли.

Ещё около 8,2 % мировой индустрии удерживает Huawei. На пятой позиции располагается индийская BoAt с 2,9 %. Все прочие поставщики носимых устройств сообща контролируют 39,1 % глобальной отрасли.

По материалам 3dnews.ru
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