«Квартиры-муравейники», где зарегистрировано много людей, будут проверять

КГГА, СБУ, миграционная служба и налоговая организуют проверки квартир с массовой регистрацией.

Об этом пишет 3m2 со ссылкой на слова заместителя городского головы Константина Усова.

Так, в квартире площадью 30 квадратных метров на улице Максима Берлинского на Сырце прописано более тысячи человек. В другой квартире на улице Кудряшова, Соломенка, – 740 человек. Всего в Киеве насчитывается более 100 «квартир-муравейников», в которых зарегистрировано аномальное количество людей.

По словам Усова, это «полулегальный бизнес», хотя законодательных ограничений на количество регистраций на площадь жилья нет.

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По его словам, такая практика узаконивает «иностранные криминальные элементы» и «записывает в киевляне жителей других регионов». Дети таких людей занимают места детей «настоящих киевлян» в детсадах и школах; эти жители получают социальные, медицинские и транспортные льготы, создают дополнительную нагрузку на местный бюджет, их голоса используются для манипуляций на выборах, а еще подобные регистрации делают невозможной мобилизацию призывников, жалуются в КГГА.

В общем, заявляет Усов, выходом должна быть отмена института регистрации (прописки) и привязка всех административных сервисов к фактическому месту жительства. Но пока это не урегулировано, КГГА договорилась с СБУ, миграционной службой и налоговой о совместных точечных «ударах» по местам массовой регистрации. В частности, будут проверять:

сколько по таким адресам зарегистрировано детей и фактически ли они проживают там вместе с родителями;

получают ли владельцы таких квартир пособие по безработице;

платят ли жители этих квартир налоги за свою фактическую деятельность, а их хозяева — за предоставление своих услуг, или за предоставление в аренду имущества;

рассчитываются ли все эти жители за коммунальные услуги;

проживают ли фактически по этим адресам иностранцы, имеющие соответствующие виды.

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Адреса таких квартир уже развесили в каждом ЦНАПе Киева. Также вскоре эти адреса сообщат директорам всех школ и детсадов Киева.