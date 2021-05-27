Tesla только сейчас начала использовать камеру в салоне для слежения за состоянием водителя

Обращённая в салон камера присутствует в электромобилях Tesla уже несколько лет, но до сих пор она использовалась преимущественно для охранных функций. Следить за поведением водителя с её помощью Tesla себе позволяла только в рамках бета-тестирования новой версии ПО. Отныне данная функция доступна и на машинах с релизными версиями программного обеспечения.
Идея наблюдения за мимикой, позой и жестами водителя ради обеспечения безопасности движения сама по себе не нова, её реализовали в своих машинах некоторые автопроизводители, но Tesla до последнего момента такой подход игнорировала. Автопилот мог определять моменты отвлечения водителя от дороги только по отсутствию сопротивления на руле, после чего система выдавала предупреждение о необходимости снова взяться за руль.
Как отмечает Electrek, в программном обновлении версии 2021.4.15.11 функция слежения за состоянием водителя через камеру включается автоматически при задействованном автопилоте. Получаемые камерой изображения не передаются за пределы бортовых систем электромобиля, если только пользователь не поставит галочку на соответствующем пункте меню, выразив своё согласие с такой политикой обработки данных.
При помощи камеры Tesla сможет определять, отвлекается ли водитель от дороги, поскольку в прессе обсуждается немало примеров злоупотребления правилами безопасности со стороны разного рода экспериментаторов. Спать за рулём или пересаживаться на задний ряд теперь будет сложнее.
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